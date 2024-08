Pnrr | Rampelli ' primi in Ue a ottenere V rata e 34% opere cantierizzate'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Devo fare i complimenti al Ministro Fitto perché il Governo Meloni primeggia in Europa. Abbiamo raggiunto l'erogazione della quintadelpere siamo avanti nei progetti. Alcuni obiettivi erano surreali e li abbiamo modificati perché irrealizzabili, per fortuna non abbiamo ascoltato l'opposizione che non li voleva toccare". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d'Italia, a Coffe Break su La7. "Nel 2026 - prosegue - penso che riusciremo a realizzare la maggior parte degli obiettivi che, ricordo, sono stati fissati da altri governi, compreso lo stanziamento di meno del 10% dei 200 miliardi per la sanità. Chi è pessimista tifa contro l'Italia. Leverranno realizzate nonostante il tempo a disposizione sia ridicolo e poco compatibile con le tempistiche italiane.