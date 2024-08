Pensioni anticipate 2025 finestre mobili | vantaggi e svantaggi dell’eliminarle

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 6 agosto 2024) Moltissimi lettori hanato il nostro articolo di fine luglio in cui una nostra lettrice, la Signora Francesca, aveva ipotizzato come primo step per una riformada attuare nell’immediato di eliminare le, ossia il periodo di attesa che intercorre tra il raggiungimento dei requisitistici e il momento reale in cui l’assegno viene erogato. L’idea ha trovato ottimo riscontro in moltissimi lavoratori che sarebbero già molto felici di poter godere della pensione dal giorno in cui maturano il diritto senza dover attendere appunto le ‘’ per incassare l’assegno, periodo che ritengono ingiusto e dannoso. Ma ad intervenire sulla questione é stato il nostro esperto previdenziale il Dott.