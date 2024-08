Parigi2024 Furlani bronzo nel lungo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 agosto 2024) 21.39 Arriva un'altra medaglia per l'Italia, la 26ma in totale e la prima nell'atletica. E' lo splendentedel giovanissimo Mattiache chiude al terzo posto la finale del salto in. Il 19enne dei Castelli romani ottiene per ben due volte la misura di 8,34m, che gli vale l'ultimo gradino del podio superato soltanto dal fortissimo greco Tentoglu, oro con 8,48, e dal giamaicano Pinnock, argento in 8,36m.