Parigi 2024 Tamberi | Sarò in gara al 100%

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – “Scenderò in pedana al, qualsiasi cosa accada”. Gianmarcoassicura la sua partecipazione alle qualificazioni del salto in alto in programma mercoledì 7 agosto alle Olimpiadi di. Il campione olimpico è arrivato a, dopo aver rinviare la sua partenza per la capitale francese a causa di un sospetto calcolo renale. “Come sto? Stavo meglio qualche giorno fa -aggiunge-. Stamattina mi sono svegliato che avevo 38 di febbre, adesso con la cura farmacologica sembra che stia scendendo. Il rene non mi fa più male come due giorni fa, quando ho sentito una fitta veramente lancinante, anche se ho ancora un po’ di fastidio. Speriamo bene. Ringrazio tutti quanti per il sostegno e l’affetto ricevuto sui social in questi giorni. E’ andato oltre le aspettative, farò di tutto per meritarmelo”.