Parigi 2024 Serena Williams furiosa | rifiutata da un lussuoso ristorante il motivo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Uno spiacevole episodio si è verificato ae la protagonista è stata, ex tennista. La campionessa non è stata fatta entrare in unche era tutto già riservato, al ‘The Peninsula’. “Accidenti, mi è capitato di venirmi negato l’accesso al rooftop di unvuoto con posti carini, ma mai con i miei figli, è la prima volta”, ha scritto la ex campionessa statunitense, in questi giorni aper i Giochi. La risposta delIlcinque stelle ha risposto subito alla ex tennista: “purtroppo il bar sul nostro rooftop era completamente riservato e gli unici tavoli liberi che avete visto appartenevano al nostro, L’Oiseau Blanc, anch’esso totalmente riservato”. L'articoloda un, ilCalcioWeb.