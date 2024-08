Parigi 2024 ritirato l’accredito del coach di Jacobs | è accusato di abusi sessuali da tre donne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024)di molestie da tre, Rana Reider –di Marcell– è stato allontanato dalle Olimpiadi di. A riportarlo è il Times, che spiega come il Comitato Olimpico Nazionale canadese abbia deciso di ritiraredell’uomo, contro cui trehanno intentato causa pernegli Stati Uniti. La decisione è stata presa dopo che la USA Track & Field, l’associazione di atletica leggera degli Stati Uniti, ha informato i colleghi canadesi una volta venuti alla luce i casi giudiziari. Reider, che allena tra gli altri anche Andre De Grasse, è stato dunque informato che il suo pass è stato revocato. Il Times sottolinea infine come la FIDAL non sia affatto coinvolta nella vicenda, che riguarda soltanto Reider e la Federazione di atletica del Canada.