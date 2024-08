Parigi 2024 | atletica niente bronzo per Battocletti respinto controricorso italiano**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Parigi, 6ago. (Adnkronos) – Cambia di nuovo la classifica dei 5000 metri alle Olimpiadi di Parigi. La giuria d?appello ha riammesso la keniana Faith Kipyegon dopo la squalifica per presunta irregolarità,medaglia diper l?azzurra Nadiache torna al quarto posto. Solo cartellino giallo per Faith Kypiegon e ilitaliano che è stato appenacon la keniana riammessa in classifica e Nadia, definitivamente quarta. L'articoloperCalcioWeb.