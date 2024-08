Papa Francesco | La pace è duratura solo se parte dal perdono

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 6 agosto 2024) ROMA – Lapuò essere “vera eseda “cuori pentiti e perdonati”. Lo ha dettonell’omelia dei Vespri a Santa Maria Maggiore, nelle celebrazioni del cosiddetto ‘miracolo della neve’, sottolineando che “ilfa la”. “Specialmente nel corso del prossimo anno, Anno Santo del Giubileo, moltissimi saranno i pellegrini che verranno in questa Basilica a chiedere la benedizione alla Madre. Oggi, noi siamo qui radunati come una specie di avanguardia, e invochiamo la sua intercessione per la città di Roma, la nostra città, e per il mondo intero, specialmente per la: lache è vera e– ha sottolineato il Pontefice –seda cuori pentiti e da cuori perdonati. Ilfa laperché è l’atteggiamento tanto nobile del Signore: perdonare”.