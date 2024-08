Pallanuoto femminile Parigi 2024 | l’Ungheria spaventa gli USA ma le americane potranno ancora cercare il poker

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Rischio colpaccio pernell’ultima sfida di giornata riguardante i quarti di finale dialle Olimpiadi di. Le magiare, nel remake della finale Mondiale di quest’anno, sfiorano la vittoria clamorosa, ma alla fine devono arrendersi per 5-4 agli Stati Uniti. Partita clamorosa, dove le difese la fanno da padrone e ovviamente a spiccare è un fenomeno del calibro di Ashleigh Johnson: il portierone statunitense effettua ben 17 parate, a respingere tutti i tentativi delle ungheresi. In ogni caso le vice campionesse del mondo sono in corsa addirittura per vincerla la partita, visto il 4-4 ad inizio quarto periodo, ma a frenare le ambizioni è il tiro di Rachel Fattal in superiorità a 3’02” dalla fine. Statunitensi che volano in semifinale, a caccia di un clamoroso quarto titolo a Cinque Cerchi consecutivo: sfida all’Australia dopo domani.