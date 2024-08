Olimpiadi Setterosa eliminato | l’Olanda vince e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Si è interrotto ai quarti di finale il percorso delalledi Parigi 2024: il rendimento della squadra femminile di pallanuoto è stato nel complesso molto deludente. Le azzurre di Carlo Silipo sono state sconfitte per 11-8 dal. Per l’accesso alla finale della rassegna a cinque cerchi la squadra orange affronterà la Spagna, che ha battuto 18-8 il Canada in mattinata. L'articoloinCalcioWeb.