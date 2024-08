Olimpiadi Senna balneabile? La decisione del Comitato olimpico sulle gare di nuoto di fondo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) “Lae lepossono avere luogo“. A dichiararlo è Anne Descamps, portavoce delorganizzatore delledi Parigi 2024, dopo che anche l’allenamento di oggi, in vista delledidi, è stato annullato. “Il 5 agosto le concentrazioni di Escherichia coli erano molto basse nei tre punti dove sono stati prelevati i campioni – spiega la portavoce durante il quotidiano briefing del Cio – Le analisi sono state eseguite correttamente e c’è balneabilità. Alle 6.30 di questa mattina sono stati prelevati dei campioni, i risultati delle analisi sono arrivati alle 10.30 e i valori per gli enterococchi sono fra 242 e 378, quindi all’interno dei margini stabiliti per la balneabilità“. La Descamps ha sottolineato che “c’è un solo valore al di sopra della soglia ma relativo a un punto dove è stato prelevato un campione molto lontano dal sito delle