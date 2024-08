Olimpiadi Parigi 2024 lottatrice azzurra Emanuela Liuzzi esclusa dai Giochi | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Laè statadellediper non aver superato l’esame del peso a cui è stata sottoposta oggi. Ripescata in extremis, al posto della nordcoreana Kim Sonhyang, per competere nella categoria 50 kg, lanon ha superato la pesatura e dunque non potrà gareggiare alla Champ-de-Mars Arena nella categoria -50 kg. A spiegare i motivi è la Fijlkam in una nota pubblicata sul sito ufficiale: “La Direzione Tecnica Nazionale della lotta, insieme a tutto lo staff medico, ha deciso di rinunciare alla gara olimpica dell’atleta, prevista per oggi alle 11:30. Laera stata ripescata in extremis dalla UWW, in fase di riallocazione delle quote olimpiche. La comunicazione è però arrivata mercoledì 31 luglio, data che si è rivelata troppo in ritardo per effettuare il calo peso dell’