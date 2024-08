Olimpiadi l’Italia ‘la tocca piano’ | l’attacco alla Francia sulla Senna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ iniziata l’ultima settimana alledi Parigi 2024 ed è arrivato il momenti dei bilanci. Una delle situazioni più delicate è quella della. Il programma è stato penalizzato dalle condizioni pessime delle acque e la situazione è ancora in continua evoluzione. La salute degli atleti è stata messa a rischio e il giudizio è ovviamente durissimo. La stampa italiana non si è risparmiata. “Laintossica un’atleta belga” titola ‘La Verità’. “Le virostar si tuffano nella melma. In crisi di notorietà, Matteo Bassetti evoca Louis Pasteur: “a vedere queste gare si rivolterebbe nella tomba”. E Fabrizio Presciasco elenca le malattie che si rischiano a immergersi nei liquami”, si legge ancora.