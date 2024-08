Olimpiadi di Parigi 2024 le classifiche dei Belli | per Ceccon un altro oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto– Medaglia d’oro in bellezza. O quasi. Ledivolgono al termine, con la cerimonia di chiusura prevista per domenica 11 agosto, e c’è spazio anche per leche non valutano le capacità tecniche degli atleti. A definire le graduatorie speciali sono i lineamenti, i muscoli, gli sguardi e le proporzioni. Paramtri usati dal Daily Mail che si è impegnato a stilare le due speciali– per Miss e Mister– dove figurano due italiani: Thomasin quella maschile e Dalia Kaddari in quella femminile. Al primo posto nella graduatoria delle atlete figura Dina Asher-Smith, velocista 28enne che rappresenta la Gran Bretagna nell’atletica. Seconda la paraguayana Luana Alonso.