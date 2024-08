Olimpiadi di Parigi 2024 Battocletti torna quarta nei 5000 metri | accettato il ricorso del Kenya

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto– Nadiaassapora la medaglia di bronzo neifemminili alledima alla fine è. L’azzurra 24enne chiude in pista al quarto posto in 14’31?64, nuovo record italiano, nella gara che la keniana Beatrice Chebet vince in 14’28?56 davanti alla connazionale Faith Kipyegon (14’29?60). Bronzo provvisorio per l’olandese Sifan Hassan (14’30?61). A gara finita, scatta la squalifica per Kipyegon, a causa dei colpi proibiti rifilati all’etiope Gudaf Tsegay: l’azzurra conquista il bronzo (leggi qui). Il podio perè realtà per un paio d’ore. Ilannuncia dal proprio profilo X l’esito positivo delpresentato: “Il fantastico argento di Faith è ripristinato”.