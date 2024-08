Olimpiadi Bassetti | fanno buttare gli atleti nella Senna ma si preoccupano del Covid

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Continuano le polemiche alledi Parigi 2024 e il riferimento è al caso dellae anche per i casi di. “Siamo arrivati al paradosso: le persone possono morire di E. coli, per leptospirosi, di una salmonellosi, per un tuffo. Ma sidi 40, giovani e sani, che hanno un raffreddore e sono positivi al. Siamo alla ‘medicina al contrario’. Tamberi si mette la mascherina anche se non ne ha bisogno, ma facciamoglitra i topi e i batteri della. I medici che avallano queste cose dovrebbero cambiare mestiere”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, intervenendo su quanto affermato da Maria Van Kerkhove, epidemiologa responsabile per la risposta alla pandemia dell’Oms.