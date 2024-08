Olimpiadi 2024 Imane Khelif vola in finale nel pugilato femminile | liquidata anche la thailandese Suwannapheng

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 agosto 2024), l’atleta più discussa (suo malgrado) delledi Parigi, è innel66 chili.ha vinto senza difficoltà le resistenze dell’avversariaJanjaem. La pugile algerina, esclusa dai Mondiali lo scorso anno per via delle variazioni delle caratteristiche del suo sesso, aveva battuto l’atleta Italiana Angela Carini in un primo turno diventato un matchpolitico e mediatico globale, con la pugile azzurra ritiratasi dopo appena 46 secondi lamentando di aver preso due pugni irresistibili. Quarantott’ore dopo, il secondo successo, questa volta ai punti, contro l’ungherese Anna Luca. Che le era valso l’accesso alla semi. Ora,la sfidantein. Si giocherà la medaglia d’oro contro la cinese Liu Yang, che ha superato nell’altra semila taiwanese Nien Chin Chen.