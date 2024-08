Olimpiade Parigi | il cosentino Giovanni Tocci fuori nel trampolino Tita Banti già sul podio! Larissa Iapichino in finale cicliste azzurre in semi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo il tris di medaglie di inizio settimana, oggi, martedì 6 agosto, inizierà il giorno 11 delle Olimpiadi di2024 . Si disputeranno altre 15 finali, e si assegneranno titoli in 8 sport differenti. E anche oggi non mancheranno gli azzurri che vorranno giocarsi le medaglie fino in fondo. Tuffi Grande delusione per il, che non riesce a qualificarsi per la