Nuova fiammata di Caronte | Oltre i 40 gradi i giorni del grande caldo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024)non molla la presa. L'anticiclone africano continuerà a soffiareintenso sull'Italia per unaondata di calore su tutta la Penisola. Le temperature in base alle ultime previsioni degli esperti de IlMeteo.it inizieranno a salire da oggi, martedì 6 agosto, e in particolare tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto in una "inesorabile ascesa". "Il picco è atteso per il fine settimana, quando i termometri potrebbero superare la soglia dei 40°C al Sud e sulle Isole Maggiori. Anche il Centro e il Nord non saranno risparmiati, con punte fino a 37-38°C", spiegano gli esperti meteo che sottolineano che l'alta umidità renderà le temperature ancora più fastidiose. Negli stessiè possibile la formazione di "temporali di calore", fenomeni improvvisi e isolati alimentati dalle correnti di aria calda soprattutto a ridosso dei rilievi.