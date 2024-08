“Non corteggiate le donne e vestitevi in modo sobrio” | l’assurdo vademecum per la polizia in Albania

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 6 agosto 2024) Uno insolitoè stato inviato agli agenti dellapenitenziaria in partenza per Gjader, in, dove gestiranno un istituto penitenziario destinato ospitare i migranti. Tra le raccomandazioni del documento uno dei punti è "Evitare di corteggiare lealbanesi".