Non corteggiate le donne albanesi gli uomini possono reagire male le regole per gli agenti della penitenziaria in Albania

(Di martedì 6 agosto 2024) Glisarebbero «un popolo pudico» che non ama «essere sottovalutato». Ma soprattutto meglio evitare di corteggiare le«nei vari contesti e in maniera estemporanea». Sono alcuni dei 14 punti del vademecum consegnato ai 45polizia, pronti a partire per Gjader, dove prenderanno servizio dal 20 agosto presso il carcere per migranti dopo l’accordo tra Roma e Tirana. Come riporta Repubblica, durante il corso di formazione agliè stato consegnato un prontuario con diversi suggerimenti per un comportamento che di fatto eviti ogni attrito con la popolazione locale. Gliospitali Consigli particolari quelli che sono stati rivolti agli, tra cui non mancano anche