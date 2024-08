Nicolato | Starmer vuole il reato di islamofobia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Se la Gran Bretagna non è ancora arrivata al punto di rottura poco ci manca. «La guerra civile è inevitabile» ha commentato su X Elon Musk osservando gli scontri di Liverpool, ma per il governo britannico si tratta «di una minoranza di teppisti che non rappresentano la Gran Bretagna». Di gruppi di estrema destra circoscritti che hanno passato il limite approfittando dell'omicidio di tre bambine, ma comunque facili da estirpare. Non certo «problemi profondi a lungo termine» come li ha definiti Nigel Farage. Gli scontri peraltro sono continuati anche ieri, mentre domenica sera i manifestanti hanno preso di mira un altro hotel vicino a Birmingham che ospita migranti e un agente è rimasto ferito, secondo quanto comunicato dalla polizia. In via precauzionale la Nigeria e l'Australia, dopo la Malesia, hanno invitato i propri concittadini a fare attenzione e ad evitare le zone dei disordini.