Napoli la lite e poi l’agguato nel centro storico | la verità nelle immagini delle telecamere

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 6 agosto 2024) Una pistola puntata tra la folla ed i colpi esplosi tra la gente che scappa. Sono lechoc delavvenuto tra Largo Banchi Nuovi e via santa chiara, nel pienodi. Lo scorso 27 giugno i baby killer sono entrati in azione tra la folla: tre feriti, due in modo lieve, L'articolo, lae poinel: laTeleclubitalia.