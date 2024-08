Mps | Borghi Lega ‘risultati sono simbolo che un’altra Italia è possibile’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ?C’è qualcosa di estremamente simbolico nei risultati semestrali fortemente positivi presentati dal Monte dei Paschi: quello che era stato un monumento alla malagestione dell’del PD e dei suoi amministratori locali rifiorisce. È bastato girare pagina rispetto ai miliardi di crediti erogati alle aziende come Sorgenia vicine a De Benedetti e agli amici degli amici per rimettere in piedi una banca unica al mondo e un pezzo della storia del genio Italico e Toscano per il commercio”. Così il senatore dellaClaudio, capogruppo della commissione Bilancio a Palazzo Madama.