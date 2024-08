Mo | Meloni sente Re Giordania evitare regionalizzazione conflitto stop iniziative che allontanano dialogo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Re diAbdallah II. Nell'esprimere "profonda preoccupazione per le crescenti tensioni in Medio Oriente",ha ringraziato Re Abdallah per la sua leadership "nell'instancabile ricerca di una pace sostenibile condividendo con l'interlocutore l'assoluta necessità diunadel". Sottolineando "l'importanza di veicolare a tutte le parti inviti alla moderazione e all'astenersi dache possano allontanare prospettive di". Ne dà notizia Palazzo Chigi. I due leader hanno anche concordato come "il concreto rischio di escalation renda ancor più necessaria la conclusione dei negoziati sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi.