Mirabilandia torna la magia | Antonio Casanova in scena con ' Breathless - La Sfida della Paura'

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Dal 10 al 15 agostola grandedi. In occasione dell'attesissimo Suburbia Summer Nightmare, al parco divertimenti più grande d'Italia va in- La, l'avvincente spettacolo del grande mago illusionista nato a Ravenna. Tutte le sere l'appuntamento è con una performance claustrofobica che spingerà l'artista a superare i propri limiti e le proprie paure. L'impresa sarà uscire da un contenitore di metallo e vetro, sigillato dall'esterno, senza possibilità di raggiungere nessuna chiusura e senza usare la. Nessuna illusione ma una vera e propria fuga dove non è concesso alcun errore perché ogni passo falso, ogni indecisione possono fare la differenza fra la vita e la morte.