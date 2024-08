Migranti | Renzi ' da Meloni 1 mld sprecato su Albania vademecum ennesima figuraccia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Sulla vicenda del centro per l'immigrazione insu cui lahaquasi un miliardo di euro per farsi campagna elettorale, torneremo presto", intanto "c'è l'internazionale che facciamo scrivendo in unalla polizia penitenziaria: mi raccomando, non corteggiate le donne albanesi. Questa operazione più che una tragedia sta diventando una commedia che non fa ridere nessuno". Così Matteonella enews.