Meloni Soddisfatta dei risultati non avrei potuto fare di più

(Di martedì 6 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio Giorgia, in una lunga intervista esclusiva pubblicata sul settimanale Chi, in edicola da domani mercoledì 7 agosto, fa un bilancio in totale trasparenza e con lo stile diretto che la caratterizza dei due anni di governo, affrontando non soltanto temi politici (le riforme, i rapporti con gli alleati di governo), ma anche argomenti che riguardano la vita personale (dalla separazione da Andrea Giambruno, all’impegno di conciliare il ruolo di madre con i doveri istituzionali) fino ai punti più scottanti, (il confronto con l’opposizione, la Rai, la questione femminile). “Il mio bilancio personale è che nondi più. Tanto che quest’anno penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito. Quello politico è che stiamo risolvendo molti problemi, ma molti altri vanno ancora risolti», dice la Premier a Chi.