Mario Sechi | gli amici al bar di Prodi e la strategia della tensione

(Di martedì 6 agosto 2024) Romanoqualche giorno fa ha detto che «Meloni non sarà in quello che io chiamo il club, quei 5 o 6 capi di stato o primi ministri che decidono al bar». Il professorquando era presidenteCommissione Ue convocava riunioni al bar? Non credo, ma le sue parole fanno emergere il pensiero dell'élite progressista. Con l'Italia questo progetto di marginalizzazione è più complicato del previsto, siamo un Paese fondatore dell'Unione, la terza economia e la seconda manifattura, il premier non mostra sudditanza nei confronti di Francia e Germania, ha costruito una solida rete di relazioni internazionali fuori dall'Unione, l'Italia è il principale fornitore di personale militare e di polizia delle missioni di pace delle Nazioni Unite, è un alleato chiave degli Stati Uniti e il suo governo ha tenuto una posizione ineccepibile sulla guerra in Ucraina e in Medio Oriente.