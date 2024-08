Marilyn la statua della discordia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Non è chiaro se le proteste siano più motivate dalle istanze politically correct e post #MeToo o dal fatto che l’opera non sia propriamente un capolavoro: fatto sta che negli Usa fa discutere unadiMonroe. L’oggettocontroversia è una gigantesca scultura, alta quasi otto metri, che rappresenta l’attrice nella famosa posa tratta da Quando la moglie è in vacanza (The Seven Year Itch, 1955), quando Monroe si posiziona sopra la gratametropolitana di New York per godersi la brezza che ne fuoriesce, incurante del fatto che le sollevi la gonna dell’abito. Forever, così come è stata chiamata, è opera dell’artista Seward Johnson e dopo essere stata messa in mostra in diverse città Usa, è stata acquistata per un milione di dollari dal proprietario di un resort a Palm Springs in California, ed è lì dal 2021. È una delle attrazioni più fotografate.