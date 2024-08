Ma che diavolo è? Olimpiadi choc durante la gara di surf | spunta all’improvviso una balena

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 6 agosto 2024) “Attenti, c’è una”., panicoladi. È successo tutto in un attimo e chiaramente gli animi si sono scaldati subito per la grossa emozione di vedere un cetaceo in mondovisione. Siamo in diretta da Teahupo’o a Tahiti, per le semifinale di. E con tutti gli occhi puntati sull’oceanol’ultima giornata di, un ospite a sorpresa ha fatto la sua comparsa: una. A distanza di sicurezza dalle atlete brasiliane Tatiana Weston-Webb e Brisa Hennessy della Costa Rica, che stavano gareggiando nella semifinale, laha fatto breccia regalando a spettatori e fotografi il momento olimpico della vita. >> “La verità su Angela Carini”. Imane Khelif rompe il silenzio: “Perché l’italiana ha fatto tutto questo” Non è raro che animali selvatici come uccelli, foche e persino squali appaianoilin tutto il mondo.