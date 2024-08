L' utile di Banco Bpm sale a 750 milioni alza i target

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024)Bpm ha chiuso il primo semestre dell'anno con unnetto di 750di euro, in crescita del 20% anno su anno. La banca hato al guidance diper azione per il 2024 da 0,9 a 0,953 euro ad azione e afferma che i risultati attesi per il 2024 sono "già prossimi" agli obiettivi dinetto previsti dal piano per il 2026 e pari a oltre 1,5 miliardi di euro. L'acconto sul dividendo per il 2024così da 550 a 600mentre la distribuzione di utili per il 2024 risulta di 150superiore alle stime. Si pongono "le premesse - si legge nella nota sui risultati - per superare gli obiettivi complessivi di remunerazione dei soci pari a 4 miliardi cumulati 2023-2026".