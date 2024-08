L’oroscopo di mercoledì 7 agosto 2024 | le previsioni segno per segno di Ginny

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 6 agosto 2024)die leastrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. Mercurio retrogrado fa più fatica a trovare le sue risposte con la Luna in Vergine contrastata da tanti pianeti! Ilfortunato é il Capricorno mentre ilsfortunato il Sagittario.