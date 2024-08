LIVE – Roma-Barnsley 3-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Alle 18:00 di oggi, martedì 6 agosto lasfiderà ilin un testa porte chiuse, all’interno del centro sportivo ST George Park. Entra nel vivo la preparazione inglese per i giallorossi di Daniele De Rossi che vengono da una striscia di risultati non entusiasmante in questo precampionato: dopo il pareggio col Kosice e la sconfitta col Tolosa, è arrivato un altro pari con l’Olympiacos. Si tratta della quinta gara della pre-seasonnista: ilmilita in League One, la terza serie inglese e tra tre giorni esordirà in campionato. Originariamente, da programma, laavrebbe dovuto affrontare il Coventry City, ma è cambiato il programma. Avversario diverso, stesso orario. E stessatestuale su Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio della partita