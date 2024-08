LIVE – Qualificazioni trampolino 3 metri maschile tuffi Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Latestualedelledeldidelledi. Saranno due i rappresentanti italiani al via, determinati a conquistare un posto in semifinale: si tratta di Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Fondamentale iniziare col piede giusto e approdare alla semifinale di mercoledì; poi si penserà a raggiungere la tanto ambita finale di giovedì. Gli azzurri sognano in grande, ma rimangono con i piedi per terra, consapevoli che non sarà facile fare strada vista la presenza di rivali talentuosi e affamati quanto loro. L’appuntamento è per le ore 10.00 di martedì 6 agosto all’Aquatics Centre di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella gara dei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.