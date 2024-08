LIVE Italia-Serbia Olimpiadi Parigi volley femminile in DIRETTA | si ripete la sfida di Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e benvenuti alladel quarto di finale del torneoalledi: la Nazionale azzurra affronta lacampione del mondo. E' il remake del quarto di finale diche spense i sogni dell'di Davide Mazzanti. Lavinse nettamente e si qualificò per la semifinale, andando poi a conquistare uno storico bronzo, tra un titolo mondiale e l'altro. Per l'è "la" partita. Dall'altra parte della rete un gruppo di giocatrici di altissimo spessore, a partire da Maja Ognjenovic, l'alzatrice dei tanti trionfi, ora di stanza a Scandicci, fino ad arrivare alla schiacciatrice più forte del mondo, Tijana Boskovic, che vanta due titoli mondiali.