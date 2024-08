LIVE – Francia-Canada 71-66 | quarti di finale basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilindi, sfida valida per ididialledi. Dopo una fase a gironi che ha regalato grande spettacolo, è ora arrivato il momento della fase ad eliminazione. Sale ancora di più, quindi, l’agonismo e la tensione in campo con i transalpini che cercano il grande risultato, dopo aver chiuso il proprio gruppo in seconda posizione. Di fronte, infatti, i nordamericani che puntano a una medaglia, come hanno confermato anche le vittorie su Grecia e Spagna ai gironi. Gilgeous-Alexander contro Wembanyama, che lo spettacolo abbia inizio. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di martedì 6 agosto, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.