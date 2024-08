LIVE – Finale salto in lungo maschile con Furlani Parigi 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Latestuale delladelinai Giochi Olimpici di. In un 6 agosto che potrebbe metterealla striscia di 30 giorni a medaglia che dura da Rio 2016, Mattiaprova a inserirsi nei primi tre nelladel. L’azzurro partirà sicuramente dietro, comei suoi altri colleghi, al fenomeno greco Miltiaditis Tentoglou, che si presenta con personal e season best di 8.65. Mai sconfitto in questa stagione in Diamond League e campione olimpico, mondiale ed europeo in carica.si giocherà le medaglie con i giamaicani Pinnock e McLeod, con lo svizzero Ehammer e con il croato Pravdica. La gara inizierà alle 20.15 allo Stade de France. Sportface vi terrà aggiornati in, minuto per minuto, dal primo all’ultimo