LIVE – Finale piattaforma 10 metri femminile tuffi Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di martedì 6 agosto 2024) Latestualedelladalla10didelledi. L’Italia sogna una medaglia con Sarah Jodoin Di Maria, capace di chiudere la semicon il decimo punteggio totale. Primaolimpica per l’azzurra, consapevole che per salire sul podio servirà un’impresa ma anche che la top 10 è un obiettivo alla portata. Le cinesi Quan e Chen sono le due grandi favorite per le posizioni di vertice, mentre per il bronzo occhio alla britannica Spendolini Sirieix. L’appuntamento è per le ore 15.00 di martedì 6 agosto all’Aquatics Centre di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelladel sincro maschile dal trampolino deidei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.