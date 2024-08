Liguria | Tajani ' ci sono condizioni per vincere'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Giovanni Toti "non sta avviando una trattativa, ha chiesto degli incontri. Si deciderà attorno a un tavolo con le forze politiche che devono sostenere un candidato di centrodestra. Il candidato di sinistra sarà molto di sinistra e questo mette in difficoltà l'elettorato moderato del Pd, che andrà in subbuglio. Questo significa che cileperanche in". Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio, a proposito degli incontri a Roma dell'ex governatore ligure Giovanni Toti con le forze di centrodestra per fare il punto in vista del prossimo voto regionale.