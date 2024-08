Liguria | il ‘ritorno’ di Toti vede Salvini e assicura ‘nessuno preclusione da c destra su civico’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Prima una riunione con il suo gruppo di Noi Moderati a Palazzo Theodoli, poi un colloquio con Matteoal ministero dei Trasporti, seguito da un pranzo con Maurizio Lupi, Ilaria Cavo e Pino Bicchielli, un faccia a faccia nel pomeriggio con Maurizio Gasparri al Senato e un incontro serale a Via della Scrofa con Giovanni Donzelli, fedelissimo di Giorgia Meloni. Giovannitorna a Roma per la sua prima uscita fuori dalla Liguria dopo la revoca degli arresti domiciliari per l’accusa di corruzione e finanziamento illecito, nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla Procura di Genova. In completo gessato con cravatta blu e camicia bianca, l’ex governatore sorride davanti a tv e cronisti che lo ‘assediano’ come ai vecchi tempi: “E’ tanto bello tornare qui e incontrare tanti amici, alcuni dei quali mi sono stati particolarmente vicini”.