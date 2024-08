Legambiente per la scuola la proposta per il 2024 25

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 6 agosto 2024), con laeducativa per il prossimo anno scolastico, prosegue il suo impegno per i diritti delle giovani generazioni, per comprendere il presente e le sue criticità ma anche per promuovere un futuro di benessere per il Pianeta e gli esseri viventi che lo abitano. L'articoloper la, laper il/25 .