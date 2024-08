Le torte di Kate le letture di Camilla i barbecue di William Le vacanze di re Carlo e della Royal Family inglese sono sempre all’insegna della tradizione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Iinglesiabitudinari. Anche in vacanza. E nonostante le gravi malattie di reMiddleton che hanno reso questo un annus horribilis per la monarchia, anche quest’estate hanno intenzione di continuare le tradizioni di famiglia. Tradizioni nate con la regina Elisabetta e il marito, il principe Filippo a Balmoral, la residenza estiva scozzese in cui in queste settimane si radunano tutti i Windsor.