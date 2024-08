Le migliori combinazioni di stile tutte da sperimentare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Matrimonio in vista e un abbinamento scarpe per abito verde smeraldo da trovare? Poiché questo colore, ricco e vibrante, emana eleganza e raffinatezza, sono molte le fashion addicted a sceglierlo per cerimonie ed eventi importanti. Originale e frizzante, permette di spiccare in modo positivo senza osare eccessivamente. L’unico aspetto che richiede un po’ di attenzione è la scelta degli accessori, sopratutto le scarpe.