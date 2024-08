L' arca di Noè sulla Luna | un deposito di Dna delle specie in estinzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Un po' Interstellar e un po' romanzo di Arthur Clarke. Però non fantascienza, solo scienza. Quella che a noi sembra un racconto distopico e invece è un “progetto”, su cui coinvolgere gli ingegneri, che piace ai biologi, supportato dagli astrofisici, per fare in modo che leanimali a rischio d'quaggiùTerra possano avere una speranza di conservazione lassù. Un'di Noè, ma spaziale.