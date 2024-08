La squadra corse Città di Pisa è sesta nel rally di Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - Ladiasd ha visto ben sette gli equipaggi presenti alla 59° edizione delCoppadidi cui ben cinque hanno tagliato il traguardo dopo la disputa delle otto prove speciali in programma nelle due giornate di gara. Prestazione maiuscola per il giovane equipaggio composto da Matteo Fichi e Lorenzo Fratta che, con la usuale Peugeot 106e, si sono aggiudicati con autorità la combattuta e numerosa classe N2 riservata alle vetture di serie fino a 1600 cc. Il duo, con la vettura curata dalla MF-RC Reparto, ha subito impresso un ritmo inavvicinabile per gli avversari e già nella prima giornata di gara, con la disputa dell’insidiosa prova delle Pizzorne, dopo i due passaggi, il vantaggio era già di oltre 23 secondi.