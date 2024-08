La Senna alle Olimpiadi nasconde un’altra trappola | il video impressionante del nuoto controcorrente

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilpubblicato sui social dalla triathleta Rachel Klammer mostra come le atlete rimanessero praticamente ferme in acqua nonostante la corrente della. E per Paltrinieri, impegnato nella 10 km in acque libere, questa non è una buona notizia.