La Nis 2 entrerà in vigore con due mesi d’anticipo Decreto in Cdm

(Di martedì 6 agosto 2024) La direttiva Nis 2indueprima del previsto. Illegislativo di recepimento nell’ordinamento nazionale dell’atto dell’Unione europea è nell’agenda del pre Consiglio dei ministri convocato oggi in Sala Verde a Palazzo Chigi. Previsto anche l’esame definitivo dellegislativo di attuazione della direttiva Cer per la resilienza dei soggetti critici. A giugno il Consiglio dei ministri aveva approvato lo schema dilegislativo. La Nis 2 aggiorna la Nis 1, che fu il primo atto legislativo a livello europeo in materia di sicurezza informatica. La nuova direttiva, come spiegato su Formiche.net quando fu approvata, stabilisce le misure di gestione dei rischi e gli obblighi di cybersicurezza, le sanzioni per garantirne l’applicazione e gli obblighi di comunicazione in tutti i settori individuati.