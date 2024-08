Koopmeiners l’Atalanta non vuole mollare La Juventus pronta a virare su Nico Gonzalez Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2024)non. Lava su(Di) Così scrive Gianluca Disul sito: Laè forte sudella Fiorentina (che è vicinissima ad Albert Gudmundsson). Sull’argentino c’è anche, ma i nerazzurri stanno facendo valutazioni.ad investire cash sul giocatore, senza contropartite, mentre laha approcciato la Fiorentina proponendo delle contropartite, avendo tanti giocatori fuori rosa e in uscita. Tuttavia la Juve ha capito che non c’è la volontà da parte della Fiorentina di fare un’operazione che preveda delle contropartite. Di conseguenza, se non dovesse arrivare al sogno, dato chenon sembra intenzionata a lasciarlo andare, il club bianconero sarebbe pronto a investire i soldi che avrebbe speso per, proprio su