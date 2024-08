Julio Velasco è già oltre | Contro la Turchia un’Italia pronta a tutto Aspiriamo ad una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) La prima maledizione è stata spezzata. L’Italia, con una prestazione maiuscola, annichilisce la Serbia e si qualifica per le semifinali delle Olimpiadi 2024 di volley femminile. Un traguardo mai raggiunto alle nostre latitudini dalla prima partecipazione, avvenuta a Sydney ventiquattro anni fa. E per arrivare tra le prime quattro in una manifestazione a Cinque Cerchi, ci si è affidati al Guru per eccellenza della pallavolo:. Il CT argentino ha costruito una squadra tecnica formidabile, ha ridato ordine al movimento e ora sta raccogliendo tutti i frutti.le balcaniche non è stata una partita spumeggiante, ma la tensione era altissima. Sta di fatto che l’Italia ha disintegrato la Serbia di Giovanni Guidetti, surclassandola in tutti i fondamentali. Per le azzurre il percorso ora continua, con la delicatissima sfida allain semifinale.